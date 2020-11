Irák podle rady uzavírá tábory pro uprchlíky moc rychle

Vláda v Bagdádu předpokládá, že se lidé vrátí do regionů, odkud pocházejí. Domovy mnohých ale byly zničeny za bojů proti teroristickému Islámskému státu (IS), upozornil nyní zpravodajský server BBC.

IS začal zabírat sever Iráku v roce 2014 a poražen tam byl o tři roky později. V tomto období uprchlo z domovů více než šest milionů Iráčanů. Podle odhadů je mimo domovy dosud 1,3 milionu lidí, 4,7 milionu lidí se podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) vrátilo do svých regionů, kde ale stále panují velmi špatné podmínky.

Irácká vláda tábory postupně zavírá od loňského srpna, letos kvůli covidu-19 uprchlíci odcházejí pomaleji. Bagdád je ale odhodlán nechat zavřít všechny tábory. NRC dnes poukázala na ty v Bagdádu, Karbale, Dijále, Sulajmáníji, Anbáru, Kirkúku a v Ninive, z nichž musely rodiny odejít velmi náhle. Tito lidé jsou přitom často z oblastí, jež byly v bojích zcela zničeny. Čeká je průchod hlídkami a v případě, že nemají bezpečnostní prověření, mohou být zatčeni. Bezpečnostní ověření dostávají ti, kdo nejsou podezřelí ze členství nebo kontaktů s IS a dalšími ozbrojenými skupinami.

"Uprchlickou krizi nevyřeší, když budou tábory uzavřeny dříve, než se ti lidé budou moci nebo budou ochotni vrátit domů. Hrozí naopak, že tak mnozí Iráčané uváznou v začarovaném kruhu lidí bez domova. Budou v nebezpečí, a to zejména v době pandemie," řekl generální tajemník NRC Jan Egeland.

Jeden tábor, který má byt rychle uzavřen, je ten v Hammám al-Alílu u Mosulu, střediska provincie Ninive. "Je to můj domov, proč byste mě měli nutit odejít? Budeme bezdomovci, je to pro mne jako pohřeb," řekla 49letá Ahlám, která je z Mosulu a v táboře žije. Odešlo z něj už 600 rodin. Mosul byl posledním bojištěm bitvy s IS a mnoho čtvrtí města je zničeno.

IOM tvrdí, že polovina lidí přinucených v minulých týdnech odejít z táborů v Bagdádu a Karbale se nemohla vrátit do svého původního bydliště. Mnozí tak skončili v provizorních útočištích na okrajích měst, v poškozených bytech, kde není bezpečno, nebo v nedostavěných budovách. Nemají k dispozici základní potřeby ani zdravotní péči. NRC vyzvala iráckou vládu, aby uprchlíky o záměru uzavřít tábor informovala s aspoň měsíčním předstihem, aby se rodiny mohly připravit.