Japonský premiér Suga zaslal dar kontroverzní svatyni, Jižní Korea protestuje

Jak dnes oznámila televize NHK, v případě Sugy jde o první zaslání oběti od září, kdy nastoupil do funkce předsedy vlády. Abe v minulosti obětiny posílal prostřednictvím svého spolupracovníka k výročí japonské kapitulace ve 2. světová válce a také v době jarních nebo podzimních slavností.

Ve funkci premiéra byl ve svatyni pouze v roce 2013 a tehdy kromě Číny a Jižní Koreje reagovaly nelibě i Spojené státy vyjádřením "zklamání". Abe do svatyně šel také letos v září, několik dní po rezignaci z čela vlády.

Suga byl podle agentury Reuters osobně ve svatyni v roce 2011, tedy předtím, než se stal roku 2012 tajemníkem Abeho kabinetu.

Na jeho dnešní krok už reagovala jihokorejská vláda. Vyjádřila "hluboké politování nad tím, že japonští vládní a parlamentní představitelé opět věnovali dar svatyni Jasukuni, která "oslavuje invaze vedené Japonskem".

Japonsko okupovalo Korejský poloostrov od roku 1910 do roku 1945 a části Číny v letech 1931 až 1945. Číňané nemohou Japoncům odpustit válečná zvěrstva, Korejci zase sexuální zotročování krajanek, zavlečených do armádních nevěstinců. Za vyhrocováním vztahů však nebývá jen historie, ale také územní a další spory z posledních let.