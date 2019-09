Krach indické mise na Měsíc? Módí přijel utěšovat zaměstnance kosmického centra

Indické kosmické středisko v pátek ztratilo kontakt s modulem Vikram v době, kdy se nacházel jen dva kilometry nad měsíčním povrchem. Osud modulu je zatím neznámý, odborníci nyní analyzují dostupné údaje.

"V životě přicházejí úspěchy i neúspěchy. Země je na vás hrdá. Všechna vaše tvrdá práce nás něčemu naučila," řekl premiér pracovníkům vesmírného programu. "To nejlepší v našem vesmírném programu teprve přijde. Indie je s vámi," prohlásil rovněž.

Indian PM @NarendraModi hugs & consoles K. Sivan, head of the country’s moon landing mission #Chandrayaan2. The top scientist broke down in tears when ground control lost contact with moon lander #Vikram just two kilometres from the moon surface. pic.twitter.com/gUy1zvLMtt via @ANI