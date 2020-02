Muž uvázl v řece plné hadů, pomoc mu nabídl orangutan. Fotka dojala celý svět

Lidoop natáhl ruku, aby muži pomohl v bahnité řece plné hadů, napsal zpravodajský server CNN.

Tento prchavý okamžik zachytil amatérský fotograf Anil Prabhakar, který byl s přáteli na safari v rezervaci spravované Bornejskou nadací pro přežití orangutanů (BOS).

"Správa rezervace dostala informaci o hadech v této oblasti, a proto se tam vydal strážce, aby je odchytil. A pak jsem uviděl orangutana, který přišel velmi blízko k němu a natáhl k němu ruku," řekl Prabhakar.

Take a tip from the world’s most intelligent animals and give each other a helping hand today. It’s in your DNA somewhere! #orangutan (worldwide sensational press photo by Anil Prabhakar). pic.twitter.com/jSQGcI3Aej