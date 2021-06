Na olympiádě v Tokiu by mohli být v hledišti diváci

Na rozdíl od Česka ale neznamená uzávěru země. I na sportovní akce mohou chodit diváci. Aktuálně platí omezení na padesát procent kapacity se stropem na 5000 lidech. Rozhodnutí o přítomnosti domácích fanoušků na olympijských hrách v Tokiu by mělo padnout do konce června. Další zmírnění restrikcí by uvolnilo Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV) a japonským pořadatelům ruce. Podle posledních zpráv jsou vládní představitelé a organizátoři nakloněni povolit na OH diváky, i když to nesmějí být fanoušci ze zahraničí. Rozhodnutí o přítomnosti fanoušků na OH padne samostatně s přihlédnutím k aktuálním omezením v Japonsku, uvedl ministr Nišimura.

Někteří epidemiologové se obávají, že zvýšený pohyb lidí mezi japonskými prefekturami kvůli olympiádě by mohl zvednout další vlnu infekce. Očkování totiž ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi postupuje v Japonsku pomalu. Pro tamní občany zapojené v různých rolích do olympijských a paralympijských her získala japonská vláda 40.000 vakcín mimo běžné dodávky.

Olympijské hry v Tokiu by měly začít 23. července.