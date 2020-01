Podle čínských úřadů byl přenos dosud málo prozkoumaného koronaviru z člověka na člověka potvrzen u dvou pacientů v jihočínské provincii Kuang-tung. Zmíněným virem se infikovalo také 15 zdravotníků.

"Informace o nově nahlášených infekcích naznačují, že může docházet k omezeným přenosům nákazy mezi lidmi," uvedl v e-mailovém prohlášení šéf WHO pro oblast západního Pacifiku Takeši Kasai.

Počet potvrzených případů infekce vzrostl od pondělí zhruba o více než 70 na 291. Většina z nich (270) byla zaznamenána v provincii Chu-pej, kde se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan, kde se nákaza objevila poprvé. Další případy hlásí také metropole Peking, finanční centrum Šanghaj a provincie Kuang-tung a Če-ťiang.

Kromě Číny se nákaza potvrdila také ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku a v Jižní Koreji. Jedná se přitom o lidi, kteří předtím byli ve městě Wu-chan. Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

Čtvrtou potvrzenou obětí nákazy se stal 89letý muž z Wu-chanu, kterého do nemocnice převezli v sobotu s vážnými dýchacími obtížemi. Pacient, který trpěl i jinými zdravotními problémy včetně onemocnění srdce, v neděli zemřel. Podle nejnovější zprávy agentury Reuters odvolávající se na starostu Wu-chanu je obětí již šest.

Původ viru označovaného jako 2019-nCoV zatím není známý, podle Světové zdravotnické organizace se ale zřejmě na člověka přenesl z nakažených zvířat. Někteří z prvních pacientů pracovali nebo nakupovali na stejném trhu ve Wu-chanu, kde se prodávaly ryby, mořské plody a další živočišné produkty.

Obavy z šíření nového typu koronaviru vyvolávají vzpomínky na epidemii SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), která v letech 2002-2003 postihla jižní Čínu. Chorobě tehdy v několika zemích a oblastech podlehlo přes 700 lidí.

A new Chinese coronavirus, a cousin of the SARS virus, has infected more than 200 people since the outbreak began in Wuhan, China, in December. Scientist Leo Poon, who first decoded the virus, thinks it likely started in an animal and spread to humans. https://t.co/LcsftCK5Sq