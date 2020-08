Pražská zoo dostane z Tchaj-wanu pár luskounů

Termín, kdy se bude moct pražská zoo pochlubit novým přírůstkem, zatím Hřib nezná, vyřízení všech povolení ale podle něj zabere minimálně šest měsíců. Doufá, že proces nebude trvat déle než dva roky.

Podle pražského primátora není prioritou rychlost, jakou se podaří luskouny do Prahy dostat. "Naší prioritou je, aby ten chov vydržel," poznamenal. Připomněl, že historicky se již v českém hlavním městě luskouni chovali, chov se ale nepodařilo udržet. V plánu je proto do Tchaj-peje poslat odborníky z Prahy, kteří se přímo na místě se svými budoucími svěřenci seznámí a zároveň získají zkušenosti s jejich chovem.

