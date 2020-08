Problém nepředstavují pouze Kimovy rakety. Historik promluvil o skryté hrozbě

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Zatímco se Jižní Korea zabývá reakcí na stále sofistikovanější severokorejský raketový arzenál, není řešena jiná hrozba pro jihokorejskou bezpečnost, konstatuje Mark Episkopos v komentáři pro server National Interest. Vojenský historik z think tanku Center for National Interest za ni označuje zběhy z KLDR, kteří se rozhodnou pro návrat do vlasti.