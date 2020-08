Dosáhli v Indii kolektivní imunity proti covidu? Odborníci se neshodnou

Dharáví je největší slum v celé Asii a nachází se v indické Bombaji, neoficiálně zde žije zhruba jeden milión obyvatel na dvou kilometrech čtverečních. Nenachází se zde tekoucí voda či kanalizace a jedna toaleta připadá na 1500 obyvatel. Z těchto důvodů v současné době celosvětové pandemie nelze dodržovat hygienická opatření a ani sociální distancování. Minulý měsíc učinili vědci překvapivý objev. Odebrali vzorky krve téměř 7000 obyvatel slumu a zjistili, že 57 % z nich obsahovalo vytvořené protilátky na covid-19.

Je možné, aby obyvatelé slumu mohli mít největší úroveň kolektivní imunity na světě? Odborníci se v názoru rozcházejí. Předseda Vědeckého výboru indického národního epidemiologického ústavu Jayaprakash Muliyil se domnívá, že obyvatelé bombajských slumů kolektivní imunity již dosáhli. „Pokud lidé v Bombaji chtějí zabránit nákaze, měli by se do slumu vydat,“ míní Muliyil.

Většina odborníků ale nesouhlasí. Například odborník na infekční choroby Om Shrivastav uvedl, že je ještě příliš brzy na to, aby byla vydávána prohlášení o kolektivní imunitě, protože je to pouze osm měsíců od začátku celosvětové pandemie.

Epidemiolog David Dowdy se zase domnívá, že mnoho testů mohlo vykazovat falešné pozitivní výsledky. Indické ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že kolektivní imunita není cílem, protože to znamená velké riziko počtu obětí. Jen v pondělí v Bombaji zemřelo téměř 7 000 lidí, uvádí CNN.

Velká Británie myšlenku kolektivní imunity zpočátku pandemie také protěžovala. Rychle ji však opustila, protože tento přístup způsobil přetížení zdravotního systému a vysokou úmrtnost. Velká Británie má v současné době podle údajů Univerzity Johna Hopkinse nejvyšší úmrtnost na 100 000 obyvatel z nejvíce zasažených dvaceti zemí. Úmrtnost se pohybuje kolem 70 úmrtí na 100 000 obyvatel. Pro srovnání v USA se číslo pohybuje kolem 52 úmrtí. I z tohoto důvodu většina zemí zvolila jinou strategii.

„Kolektivní imunita v zemi, kde je velká populace jako například v Indii, nemůže být strategickou volbou už jen kvůli nákladům,“ uvedl úředník indického ministerstva zdravotnictví Rajesh Bhushan.

Dowdy se domnívá, že kolektivní imunita není nástroj k vyřešení celosvětové pandemie. „Neznamená to, že nemoc zmizí,“ řekl. Vysvětluje, že trvanlivost kolektivní imunity závisí na tom, kolik lidí bez imunity se pohybuje v oblasti, protože pokud je počet lidí bez imunity vyšší, znamenalo by to, že by se virus začal znovu nekontrolovatelně šířit.

Například lidé ve slumu budou pravděpodobně přicházet a odcházet, což by mělo vliv na to, jak dlouho kolektivní imunita vydrží, pokud vůbec existuje. „Domnívám se, že tato nemoc tu s námi ještě chvíli bude, ale nemyslím si, že nadále bude způsobovat tak vysokou úmrtnost, jako je tomu nyní,“ poznamenal Dowdy.