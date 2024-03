Odborníci zjistili, které město je nejznečištěnější na světě

Švýcarská společnost IQAir, specializující se na monitorování kvality ovzduší, zpracovala zprávu o nejvíce znečištěných městech na světě, ve které se uvádí, že Indie hostí devět z deseti nejznečištěnějších měst na planetě.

Dillí bylo označeno jako třetí nejvíce znečištěné město celkově a jako nejznečištěnější hlavní město s průměrnou roční koncentrací jemných pevných částic PM2,5 dosahující 102,1 mikrogramu na metr krychlový.

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovuje, že země by měly směřovat ke snížení průměrné koncentrace těchto částic na úroveň pět mikrogramů na metr krychlový.

Podle WHO je expozice jemným pevným částicím spojena s výskytem astmatu, rakoviny, plicních onemocnění, mrtvice a dalších zdravotních problémů. WHO rovněž upozorňuje, že jemné pevné částice typu PM2,5 mohou snadno proniknout do plic a dokonce se dostat do krevního oběhu.

Dillí čelí špatné kvalitě ovzduší po celý rok, s nejhorší situací obvykle v zimě. Na konci loňského roku musely tamní školy zavřít kvůli toxickému ovzduší.

Dillí zavedlo omezení provozu vozidel v listopadu s cílem snížit znečištění ovzduší. Nicméně, smog později postihl města nejen v Indii, ale také v Pákistánu a Bangladéši, což vedlo k uzavření podniků a škol v některých oblastech.

Aktivisté tvrdí, že znečištění ovzduší je pátou nejčastější příčinou úmrtí v Indii, kde žije přes 1,4 miliardy lidí. Téměř 30 000 lidí umírá ročně v zemi kvůli znečištěnému ovzduší; v Dillí samotné to znamená 80 úmrtí denně.

Podle zprávy IQAir je Begusarai v indickém státě Bihár nejvíce znečištěným městem na světě s průměrnou roční koncentrací PM2,5 na úrovni 118,9 mikrogramů na metr krychlový. Láhaur v Pákistánu se umístilo na pátém místě s průměrem 99,5.

Podle zprávy je Bangladéš nejvíce znečištěnou zemí na světě s průměrnou roční koncentrací PM2,5 na úrovni 79,9 mikrogramů na metr krychlový. Pákistán, Indie a Tádžikistán následují na dalších příčkách, což činí jižní Asii nejvíce znečištěným regionem na světě.

Společnost IQAir zjistila, že pouze sedm zemí splňuje roční normy WHO pro PM2,5 - Austrálie, Nový Zéland, Estonsko, Island, Grenada, Mauricius a Finsko. Údaje byly získány ze stovek monitorovacích stanic ve více než 30 000 lokalitách ve 134 zemích, regionech a územích.