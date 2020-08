Je severokorejský diktátor v kómatu a řídí zemi jeho sestra? Změny v KLDR opět zmátly svět

Když už se zdálo, že se smršť různých informací o odstavení vůdce KLDR Kim Čong-una z důvodu jeho špatného zdravotního stavu přehnala, minulý týden se na různých zpravodajských webech začala šířit další teorie, a to že je severokorejský diktátor v kómatu, a že část jeho pravomocí momentálně vykonává jeho sestra Kim Čo-jong. Tvrdí to server nknews.org

Vše odstartovala uniklá informace z 20. srpna, kdy média tvrdila, že jihokorejská národní zpravodajská služba (South Korean National Intelligence Service - NIS) je přesvědčená, že Kim Čong-un převedl své pravomoci na svou sestru a další významné úředníky. Neuvedla však zdroj. I tak se ale tato zpráva stihla rozšířit v mediálním prostoru.

Ve stejném okamžiku poradce bývalého jihokorejského prezidenta Kim Dae-džunga napsal na Facebooku, že je lídr KLDR od začátku dubna v kómatu, a že všechny jeho státní projevy byly pouze zfalšovány sevekorejskými úřady. Proto se také začalo spekulovat, zda tomu tak skutečně není, a zda nestojí v čele komunistického režimu žena Kimova sestra Kim Jo-čong. Ta se ale paradoxně nezúčastnila dvou klíčových setkání významných funkcionářů Korejské strany práce, což spíše svědčí o opaku.

Je to pravda, nebo to není pravda?

20. srpna řekl poslanec Národního shromáždění Korejské republiky a člen tamního zpravodajského výboru Ha Tae-keung novinářům, že sevekorejský diktátor Kim Čong-un částečně delegoval svou pravomoc na sestru Kim Jo-čong, a to především kvůli psychickému vyčerpání.

O několik hodin později tiskový mluvčí NIS sdělil reportérům, že bylo skutečně potvrzena delegaci více pravomocí ve srovnání s dřívějškem, a že je Kim Jo-čong de facto druhou vůdkyní Severní Koreje. Podle stanoviska odborníků to ale v podstatě nic nepotvrzuje. Rozhodně ne to, že by Kim Čong-un ztrácel moc nebo byl vážně nemocný.

Jednou z variant je, že špionážní agentura prostě pouze konstatovala nedávné personální změny v severokorejském vedení, kdy se například Kim Jo-čong nechala pouze slyšet, že na ní bratr převedl kompetenci rozhodovat o záležitostech Jižní Koreje, a kdy došlo k obměně členů prezidia politbyra, tedy nejužšího vedení Korejské strany práce.

"Nezaznamenal jsem žádné výrazné rozdíly v přijímání rozhodnutí v Severní Korei," informoval Martin Weiser, nezávislý expert na politiku KLDR. "Kim Čong-un například bude moct i nadále vetovat veškerá rozhodnutí a být i nadále pravidelně informován, jak pracují ostatní úředníci," dodal.

"Spíše to vypadá na normalizaci stranických záležitostí, kdy má prezidium pět členů, pod něž spadají všechny čtyři strategické orgány - kabinet, armáda, strana a předsednictví Nejvyššího lidového shromáždění," uzavřel odborník.

Stejného názoru je i Sang-sin Lee, vědec z Korejského institutu národního sjednocení (Korean Institute National Unification - KINU). Tvrzení NIS a Ha Tae-keunga označil za přehnané a spíše chtěné než reálné. Severokorejský vůdce dle jeho slov pouze usiluje o jakousi rovnováhu v politickém uspořádání země než o předání moci.