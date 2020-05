Šéfka wuchanské laboratoře: Studujeme koronaviry z netopýrů. Covid-19 ale není od nás

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Ve wuchanském institutu virologie mají tři živé kmeny koronaviru z netopýrů, ale žádný neodpovídá covidu-19. Řekla to ředitelka tohoto pracoviště Wang Jen-i. USA chtějí vyšetřit možnost, že koronavirus, který se rozšířil z Wu-chanu do světa, unikl z tohoto čínského pracoviště. Wang to v čínské televizi CGTN označila za naprostý výmysl.