Strach z koronaviru: Rusko přerušilo železniční dopravu s Čínou, reaguje i KLDR

Deník Kommersant připomněl, že železniční spojení mezi oběma státy bylo již dříve omezeno. Od nynějška je však přeprava cestujících po železnici mezi oběma zeměmi úplně přerušena.

Opatření se vztahuje i na vagony s cestujícími, vypravenými v sobotu z Moskvy; namísto do Pekingu dojedou jen do Zabajkalska. Osobní vlak Peking-Moskva překročil dnes ráno státní hranici s Ruskem již bez cestujících, posádka vlaku se podrobuje speciálním preventivním opatřením, napsala agentura TASS.

Rusko již dříve uzavřelo státní hranici s Čínou na Dálném východu. Ruská vláda dočasně zrušila bezvízový styk s Čínou pro turisty. Přestala rovněž vydávat pracovní víza pro čínské občany.

Železniční spojení s Ruskem na neurčito přerušila Severní Korea, uvedla agentura TASS. Severokorejké úřady toto rozhodnutí vysvětlují jako preventivní opatření proti šíření koronaviru. Vlakové spojení z Pchjongjangu do Moskvy a do Chabarovska je přerušeno od dnešního dne.

Deník Vedomosti připomněl, že dvakrát do měsíce z Pchjongjangu do Moskvy směřoval jeden vagon, další pak jednou měsíčně putoval po trati do Chabarovska. Železniční spojení s Čínou přerušila KLDR již před časem.

V Rusku byly zatím potvrzeny první dva případy nákazy koronavirem, v Zabajkalském kraji a Ťumenské oblasti. V obou případech jde o čínské občany, kteří přicestovali z Číny. Hospitalizováni byli i lidé, kteří s nimi přišli do styku.

Koronavirem se v Číně nakazilo více než 17.000 lidí, počet obětí překročil 360.