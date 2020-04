V Číně přibylo 27 případů koronaviru, nad statistikami se vznášejí pochybnosti

Čína do své statistiky nezahrnuje pacienty bez klinických příznaků, jako jsou horečka či kašel. Případů infekce u lidí, kteří nevykazovali žádné příznaky, bylo nově registrováno 54.

Celkový počet potvrzených případů nemoci covid-19 v Číně dosáhl 82.719, informuje Reuters. Číslo je o 300 vyšší než předchozí den, což zdravotní komise vysvětlila přehodnocením statistik.

🎶 "Hang in there #Wuhan, hang in there China”



China’s state media has released a music video called “Peaceful Greetings” to mark the end of the #coronavirus epicenter’s 76-day lockdown pic.twitter.com/a2aMdlNYmc