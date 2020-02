Zabijácký koronavirus: Počet mrtvých roste, mezi nimi Američan a Japonec

Nárůst počtu nově potvrzených nakažených v pevninské Číně byl v pátek oproti předchozímu dni opět větší. Ve středu a ve čtvrtek se přitom snižoval. Páteční nárůst je naopak rekordní, všímají si tiskové agentury. Po vyloučení 2050 lidí, kteří se už vyléčili, a 722, kteří zemřeli, zůstává v pevninské Číně 31.774 potvrzených infikovaných.

Většina nakažených i obětí je nadále hlášena z centrální provincie Chu-pej s hlavním městem Wu-chan, které je ohniskem epidemie. Během pátku přibylo jenom v této provincii 81 mrtvých, z toho 67 ve Wu-chanu. Celková bilance obětí tak v této provincii vzrostla na 699 a v samotném Wu-chanu na 545.

China's #coronavirus death toll rises to 722 with at least 34,546 people infected https://t.co/zrZFC7P4VK pic.twitter.com/sImAei2BPf