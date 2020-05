Reportáž listu The New York Times (NYT) jejich přístup dělí na základě emocí: euforie a úleva, vztek a odcizení, žal a lítost, trpělivost a opatrnost.

Jedna oslovená žena se těší z otevřené čajovny a z toho, že přibylo dopravy. Druhý odešel se ženou a malých synem z města před jeho hermetickým uzavřením a neplánuje se tam vrátit. Třetí se vyrovnává se smrtí matky, která se nakazila koronavirem. Poslední žena pak zachovává při procházkách se synem bdělost.

V pátek list Financial Times upozornil, že Čína zadržuje občanské novináře, kteří v souvislosti s pandemií poukazují na bezpráví. Naposledy byla v polovině května zadržena 37letá Čang Čan, bývalá právnička, která dva dny předtím prostřednictvím platformy YouTube uvedla, že lidská práva jsou omezována i po konci karantény. O situaci ve městě podávala zprávy od února. Přístup vlády, která podle ní zkresluje počty nakažených a obětí, kritizovala.

V jiném videu Čang tvrdí, že lidé ve Wu-chanu se nemají dobře a většina z nich vlivem propagandy komunistické strany věří, že virus přišel ze Spojených států. Uvádí příklad, že jeden muž se ji dokonce snažil přesvědčit, že ve Wu-chanu nikdo s nemocí covid-19 nezemřel.

Státní moc ženě připisuje, že "vyhledává spory a podněcuje problémy". Její přátelé se později dozvěděli, že je držena v Šanghaji. Před ní byli zadrženi nejméně tři další občanští novináři.

"Vláda se snaží kontrolovat oběh informací a vybudovat svůj narativ, který skrývá přečiny vlády," konstatovala badatelka Dorian Lauová, která v Hongkongu pracuje pro Amnesty International.

Místní úřady se kvůli novým ohniskům nákazy rozhodly v polovině května otestovat na koronavirus do deseti dní všechny obyvatele. Vyloučeni byli ti, kteří test postoupili v předchozích sedmi dnech, a děti do šesti let. Do 24. května bylo provedeno devět milionů testů, z nichž bylo ke stejnému datu zpracováno 6,57 milionu. V tu chvíli úřady narazily jen na 200 nových případů nákazy.

"Není pravděpodobné, že se nákaza znovu masově rozšíří," řekla deníku The Guardian jedna z testovaných obyvatelek Wu-Chanu. Pokud se objeví nové případy, odpovědnost ponesou ti, pod něž místo spadá, dodala 22letá žena.

"Nemyslím, že bude další karanténa, protože jim více záleží na hospodářském růstu a nechtějí zastavit výrobu. Obyvatelé Wu-chanu si ohledně viru dávají velký pozor. Většina lidí ví, jak je vážný, a epidemiologové zde odvádí dobrou práci," uzavřela.

Wu-chan byl jako první město na světě umístěn na konci ledna do karantény kvůli šíření koronaviru. Restrikce skončily až 8. dubna. Už předtím byly otevřeny některé obchody s potravinami a část veřejné dopravy. Místní vláda ovšem nařídila povinné nošení roušek, kontroly teploty a omezila shromažďování lidí. Koronavirem se zde od začátku epidemie nakazilo více než 50.000 lidí a téměř 4000 pacientů s covidem-19 zemřelo.