Benedikt XVI. nebyl zcela svobodný ani po odchodu z funkce, řekl papež František

Benedikt XVI. žil po rezignaci v klášteře ve Vatikánu a při vystoupeních na veřejnosti se oblékal do bílého roucha jako vládnoucí papež. Podle Františka jeho předchůdce zvolil "dobré přechodné řešení" situace, která v katolické církvi nastala poprvé po více než 600 letech. Podle Františka ale jeho předchůdce zůstal "zotročen" po odchodu z trůnu podobně, jako by byl stále papežem. "(Byl) otrok v dobrém smyslu slova - nebyl zcela volný, aby se vrátil do svého Německa a pokračoval ve studiu teologie, jak by se mu líbilo".

František v rozhovoru odmítl, že by bylo nyní nutné připravit specifická pravidla pro papeže, kteří odejdou z funkce. Podle něj je zapotřebí počkat, až bude zkušenost s více takovými případy. Stávající papež se ale zřejmě opustit trůn nechystá. "Těším se dobrému zdraví. Na svůj věk jsem v normálním stavu," řekl papež, kterému v minulosti operovali střevo a který měl problémy s kolenem.

Právě zhoršení zdravotního stavu František připustil jako jeden z důvodů možné rezignace. Papež také odmítl názory, že by smrt jeho předchůdce něco změnila na jeho úvahách, zda setrvat v čele katolické církve. František také potvrdil, že v případě abdikace by nežil ve Vatikánu, ale v Římě, v penzionu pro staré kněze.

O vztahu se svým předchůdcem František řekl, že úmrtím Benedikta XVI. na konci loňského roku ztratil "dobrého druha". "Pro mě byl pojistkou. Když jsem měl nějaké pochybnosti, tak jsem mohl odjet do kláštera a zeptat se ho," řekl papež. Kritiku, kterou po smrti bývalého papeže začali vyjadřovat někteří církevní představitelé, František přisuzuje "opotřebování po deseti letech vlády". "Kritika pomáhá k rozvoji a zlepšování věcí," řekl papež.

Papež Benedikt XVI. abdikoval v únoru 2013 a od té doby žil v ústraní ve Vatikánu. Zemřel loni 31. prosince ve věku 95 let.