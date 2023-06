Berlusconi je opravdový přítel, říkal Putin. Od Itala dostal peřinu s jejich podobiznou

Ještě loni se Berlusconi velmi ochotně pochlubil svým přátelstvím s ruským lídrem Vladimirem Putinem. Stanice CNN informovala o zvukovém záznamu ze zasedání jeho strany Forza Italia, na němž hovořil o obnovení jejich vztahů. Putin mu měl měsíc před jeho 86. narozeninami poslat dvacet lahví vodky a „velmi sladký dopis“. „Poslal jsem mu lahve Lambrusca a stejně sladký dopis,“ řekl.

Podle něj ho tehdy Putin označil za jednoho z pěti opravdových přátel. Berlusconi měl na zvukovém záznamu také podotknout, že byl Putin „proti jakékoliv iniciativě“ pro válku proti Ukrajině.

„V roce 2014 byla v běloruském Minsku podepsána dohoda mezi Ukrajinou a dvěma nově vzniklými republikami na Donbase, mírová dohoda, že na sebe nikdo nebude útočit. O rok později Ukrajina tuto smlouvu hodí do koše a začne útočit na hranice obou republik,“ uvedl Berlusconi. „Putin se staví proti jakékoli iniciativě, brání se. Poté, co čelil silnému tlaku z celého Ruska, se rozhodl vymyslet speciální operaci: ruská vojska vstoupí na Ukrajinu, za týden dorazí do Kyjeva, svrhnou úřadující vládu a nastolí vládu, kterou si již zvolila ukrajinská menšina dobrých a rozumných lidí, a za týden se vojska vrátí zpět do Ruska,“ cituje CNN bývalého italského premiéra.

V souvislosti s nahrávkou svého koaličního spojence Berlusconiho důrazně pokárala nová italská premiérka Giorgia Meloniová, uvedl server Politico. „Itálie je se vztyčenou hlavou součástí Evropy a Severoatlantické aliance. Kdo s tímto základním kamenem nesouhlasí, nemůže být součástí vlády,“ upozornila.

Na velice blízký vztah obou lídrů poukázal například server Independent. V roce 2001 Putin telefonicky gratuloval Berlusconimu k jeho zvolení. „V průběhu let si svět zvykl na snímky dvojice v uvolněném oblečení, jak spolu sdílí jídlo a úsměvy a jak si prohlíží Berlusconiho luxusní letní sídlo na ostrově Sardinie. Bývalý italský vůdce dokonce daroval Putinovi k 65. narozeninám peřinu s jejich podobiznou,“ připomíná Independent.