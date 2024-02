Biden míří k mladým. Na TikToku už čelí hoaxům

TikTok je vlastněn čínskou společností ByteDance, a mnozí američtí politici ji za poslední roky obviňovali z šíření propagandy čínské vlády, což společnost opakovaně odmítla. Největší kritika směřovala ze strany Republikánské strany, ale i od některých členů Bidenovy vlády.

Několik států a federální vláda USA rovněž zakázaly používání této aplikace na vládních zařízeních. Stát Montana dokonce plánoval úplný zákaz této aplikace, avšak rozhodnutí soudů tento krok zablokovalo v prosinci loňského roku.

V Bidenově prvním videu na profilu @bidenhq se prezident vyjádřil k různým tématům od politiky až po finále amerického fotbalu, známé jako Super Bowl.

Prezident například uvedl, že preferuje sledování samotného fotbalu před speciálními reklamami a hudebními vystoupeními během přestávek. Letošní ročník Super Bowlu bude hostit americký zpěvák Usher.

Ve videu se také objevila otázka, zda existovalo tajné spiknutí s cílem ovlivnit výsledek nedělního zápasu tak, aby zvítězil tým Kansas City Chiefs, ve kterém hraje fotbalista Travis Kelce, současný partner americké popové zpěvačky Taylor Swiftové.

Podle konspirátorů měla Swiftová podpořit Bidena ve volbách výměnou za vítězství týmu. Prezident na to reagoval žertovně s tím, že by se dostal do problémů, kdyby takové spiknutí prozradil.

Video končí otázkou, zda Biden upřednostňuje sebe nebo republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Na to odpověděl s úsměvem: "Určitě Bidena."

I přes stále probíhající sledování TikToku ze strany Washingtonu se zdá, že další legislativní kroky na federální úrovni nejsou v současné době plánovány. "Zákaz se nyní zdá spíše motivován politickými cíli než seriózní legislativní snahou," uvedl pro britský deník The Guardian obhájce občanských práv David Greene.