Projekt 2025 bude pro USA katastrofa, varuje Biden Trumpa

„Modlím se, aby nově zvolený prezident Projekt 2025 zahodil,“ uvedl Biden. „Podle mě by to byla ekonomická katastrofa pro naši zemi i region,“ dodal podle The Guardian.

Donald Trump veřejně prohlásil, že Projekt 2025 nepodporuje, avšak po své znovuzvolení do funkce jmenoval několik konzervativců, kteří se na jeho tvorbě podíleli, do svého připravovaného kabinetu. To vyvolává obavy, že tento plán bude realizován, a s ním i kontroverzní opatření, jako jsou vysoká cla a další daňové škrty.

Biden ve svém projevu varoval, že návrat k „trickle-down“ ekonomice a plošným clům by oslabil ekonomiku a poškodil základní programy, jako jsou zdravotní péče, vzdělávání nebo dávky pro veterány.

„Tento přístup považuji za obrovskou chybu,“ zdůraznil Biden. „Kdo myslí, že za tato cla zaplatí cizí země? Náklady ponese americký spotřebitel.“

Biden se postavil proti Trumpově možné politice izolacionismu. Zdůraznil, že Spojené státy musí zůstat lídrem na světové scéně, protože jejich absence by vytvořila vakuum, které by mohly zaplnit jiné mocnosti.

„Když nebudeme vést svět my, kdo to udělá? Kdo sjednotí Evropu? Kdo pomůže Blízkému východu? Co uděláme v Indickém oceánu? A v Africe?“ apeloval Biden ve svém projevu.

Biden také bránil investice své administrativy, které podle něj přinesly dlouhodobé ekonomické a politické výhody, a varoval, že jejich zvrácení by bylo jak politicky nákladné, tak ekonomicky škodlivé.

Jak se přibližuje nástup Trumpovy administrativy, otázky kolem Projektu 2025 a dalších politických změn zůstávají otevřené. Demokraté se snaží upozornit na důsledky Trumpových plánů, včetně masových deportací nebo transformačních změn v daňové politice. Bidenova varování a apely však zdůrazňují obavy nejen o ekonomiku, ale i o mezinárodní postavení Spojených států.

Projekt 2025 je konzervativní plán, jehož cílem je rozsáhlá přestavba fungování federální vlády Spojených států, pokud se republikáni dostanou zpět k moci po prezidentských volbách v roce 2024. Tento plán vytvořila organizace Heritage Foundation ve spolupráci s více než 50 dalšími pravicovými skupinami. Dokument o více než 1 000 stranách obsahuje návrhy politik a doporučení pro nový kabinet prezidenta, včetně konkrétních kroků, jak restrukturalizovat federální byrokracii a omezit její vliv.

Plán navrhuje rozsáhlé škrty v počtu zaměstnanců a omezení pravomocí federálních agentur, jako jsou EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí) nebo Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb.

Projekt také prosazuje, aby prezident získal větší kontrolu nad rozhodováním federálních úřadů, například prostřednictvím snadnějšího odvolávání státních úředníků, což je krok známý jako „Schedule F“. Tento návrh by umožnil prezidentovi vyměnit tisíce kariérních zaměstnanců za loajální politické jmenovce.

Důraz je kladen na minimalizaci vládních regulací v oblastech, jako je ochrana životního prostředí, zdravotní péče a pracovní práva. To zahrnuje například podporu fosilních paliv a oslabení klimatických iniciativ.

Projekt zahrnuje návrhy na masové deportace nelegálních přistěhovalců, posílení hraniční bezpečnosti a přísnější kontrolu legální imigrace. Plán také zdůrazňuje podporu tradičních hodnot a zahrnuje opatření proti progresivním iniciativám, jako jsou inkluzivní programy ve školství nebo ochrana LGBTQ+ práv.

Demokraté a kritici projektu varují, že jeho implementace by mohla narušit stabilitu vlády a oslabit její schopnost efektivně reagovat na potřeby občanů. Někteří upozorňují, že by to mohlo vést k politizaci federálních institucí a zvýšit polarizaci společnosti.

Biden projekt označil za „ekonomickou katastrofu“ a varoval, že by jeho realizace oslabila klíčové programy, jako jsou zdravotní péče, vzdělávání a ochrana životního prostředí.

Obavy vyvolává také zavedení „Schedule F“, které by mohlo proměnit státní aparát na nástroj sloužící politickým zájmům aktuálního prezidenta.

Projekt 2025 navazuje na předchozí snahy republikánů o zmenšení vlivu federální vlády, což je tradiční součást jejich politické filozofie. Inspirací byl mimo jiné Donald Trump, který se během svého prvního funkčního období snažil o podobné reformy, ale nedokázal je plně realizovat.

Pokud by byl tento plán přijat, mohl by výrazně změnit fungování americké vlády a ovlivnit životy milionů lidí v USA i mimo ně.