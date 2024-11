Biden na poslední chvíli zavařil Trumpovi. Zákon o ochraně klimatu schoval

Tato nová regulace byla navržena téměř před rokem a je součástí Zákona o snižování inflace, což by mohlo ztížit případné pokusy příští administrativy Donalda Trumpa o její zrušení.

Nové pravidlo ukládá poplatek producentům ropy a zemního plynu s vysokými emisemi za vypouštění metanu nad stanovený limit. To se týká případů, kdy je metan vypouštěn nebo spalován do atmosféry místo jeho zachycování. Tento poplatek bude federální vláda vybírat, dokud firmy neprovedou nezbytné opravy k odstranění úniků.

Součástí této iniciativy jsou i finanční pobídky pro ropné a plynárenské společnosti, aby opravily netěsné potrubí nebo jinou infrastrukturu. Cílem je podpořit firmy, aby efektivněji zachycovaly metan a omezily tak jeho škodlivé dopady na klima. Metan je totiž neviditelný a bez zápachu, ale má více než osmdesátkrát větší oteplovací účinek než oxid uhličitý. Je hlavní složkou zemního plynu, který používáme k vytápění a vaření, a zároveň je jedním z hlavních vedlejších produktů při těžbě ropy a plynu.

Metan má zásadní vliv na globální oteplování. Vědci z mezinárodních organizací dospěli k závěru, že koncentrace metanu v atmosféře je dnes vyšší než kdykoliv za posledních 800 000 let. Podle EPA je metan zodpovědný až za třetinu globálního oteplování, které naše planeta zažila do dnešní doby.

Tato regulace může být pro nadcházející Trumpovu administrativu náročná na zrušení, protože program byl zahrnut do klimatického zákona, který Kongres schválil v roce 2022. Aby se podařilo zákon zrušit, musel by Kongres znovu jednat. I když by to mohlo být možné, pokud by republikáni ovládli Sněmovnu reprezentantů, pravděpodobně by to bylo zdlouhavé a komplikované.

Michael Regan, správce EPA, uvedl, že agentura spolupracuje s průmyslem, státy a komunitami na snižování emisí metanu. Podle jeho slov je snaha směřována k tomu, aby se zemní plyn dostal k zákazníkům jako využitelná palivová energie, místo toho, aby unikal jako škodlivý skleníkový plyn.

EPA odhaduje, že toto opatření by mělo zabránit tomu, aby se do atmosféry uvolnilo až 1,2 milionu metrických tun metanu ročně. To by mělo stejný efekt jako odstranění téměř 8 milionů vozů na benzinový pohon ze silnic po dobu jednoho roku.