Biden poprvé veřejně přiznal sedmou vnučku, dceru Huntera

"Náš syn Hunter a matka Navy, Lunden, společně pracují na vzájemném vztahu, který bude v zájmu jejich dcery. Přitom se snaží co nejvíce zachovat její soukromí," uvedl Biden v prohlášení.

"Tohle není politická záležitost, je to věc rodiny," napsal prezident ve sdělení pro magazín People. "Jill a já jen chceme to nejlepší pro všechna naše vnoučata včetně Navy," dodal.

Otcovství Huntera Bidena určil test DNA poté, co Robertsová podala u soudu žalobu a žádala podporu na dítě. Obě strany minulý měsíc tyto problémy s finanční pomocí pro dítě vyřešily. Prezidentův syn napsal o svém setkání s Robertsovou ve své knize vzpomínek v roce 2021. Uvedl v nich, že se událo, když byl hluboce závislý na alkoholu a drogách včetně kreku, který je formou kokainu.

"Na tohle setkání nemám vůbec žádné vzpomínky," napsal. "Ukazuje to, jak málo jsem byl v kontaktu s kýmkoli. Byl jsem trosečník, ale přebírám za to zodpovědnost," uvedl.

Prezident, který jako veřejná osoba staví do popředí oddanost rodině, čelil stále větší kritice politických soupeřů a komentátorů za to, že vnučku nepřiznal. Podle osoby seznámené se záležitostí se však Biden během soudního procesu řídil pokyny svého syna a choval se v souladu s nimi. To ovlivnilo i postoj prvního páru k vnučce.

"Musíte pamatovat na to, že některá soudní jednání mezi rodiči Navy byla opravdu konfliktní, a to ještě před několika týdny. Bidenovi se jako prarodiče drželi pokynů Huntera," vysvětlil zdroj .