Bild: Ukrajinské ozbrojené síly už nepovažují opětovné dobytí území za prioritu. Ve hře je jiný plán

Zdání klame, říká se, jenže právě nyní, jen pár dní před rozdáváním dárků u vánočního stromečku, to platí o to víc. Trápíte se možná tíživou otázkou, co byste zrovna měli pořídit jako vánoční dárek. Určitě chcete, aby to nebylo nic všedního a „měkkého“, ale ani příliš drahého. Když se člověk podívá třeba na řadu grafů vývoje investičních nástrojů, možná taky přijde nápad: Investice jako dárek. Stojí za to třeba koupit si pod stromeček nějaký ten Bitcoin nebo zlato a čekat pár měsíců na to, až se vše zhodnotí?