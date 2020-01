Anexe údolí řeky Jordán? Radikální plán rozděluje Izraelce, ukázal průzkum

Průzkum byl dokončen ještě před čtvrtečním oznámením prezidenta USA Donalda Trumpa, že pravděpodobně do úterý zveřejní dlouho očekávaný americký mírový plán pro Izrael a Palestince. Podle izraelských médií Washington navrhne "významný posun v otázce hranic".

Jednostrannou anexi údolí řeky Jordán, které leží u hranice s Jordánskem a které by tvořilo východní hranici Palestiny, by podle průzkumu, který se zakládá na odpovědích 505 respondentů, podpořilo 35 procent Izraelců, 30 procent bylo proti a 35 procent si nebylo jistých.

Mezi pravicovými voliči byl názor na anexi podstatně příznivější - o připojení tohoto území k Izraeli by podle průzkumu stálo 48 procent oslovených, 21 procent z nich by bylo proti a 31 procent neví. Jednostrannou anexí je v tomto případě myšleno rozhodnutí Izraele území připojit, aniž by své kroky koordinoval s mezinárodním společenstvím.

Naopak mezi voliči izraelské centristické strany Modrá a bílá je anexe méně populární - podpořilo by ji 20 procent z těchto respondentů, 44 procent by bylo proti a 36 procent neví.

Fakt, že velká část dotazovaných na obou stranách politického spektra uvedla, že neví, může podle webu Walla poukazovat na neznalost problematiky.

Západní břeh Jordánu je nyní rozdělen na takzvané zóny A, B a C. Do první spadají palestinská města a plně je ovládá palestinská správa, ve druhé je kontrola společná. V zóně C, o kterou z velké části jde v tomto případě, má Izrael armádu a zajišťuje i civilní správu. V minulých rozhovorech se nikdy netajil tím, že i kdyby Palestina vznikla, Izrael si chce ponechat kontrolu nad její východní hranicí tvořenou řekou Jordán.

Lídr Modré a bílé Benny Ganc v úterý řekl, že pokud vyhraje nadcházející volby, hodlá údolí řeky Jordán "ve spolupráci s mezinárodním společenstvím" anektovat. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu reagoval se slovy, že "bez výjimky" nastolí izraelskou svrchovanost nad údolím řeky Jordán a každou židovskou osadou na Západním břehu Jordánu.

Předseda vlády přislíbil anexi údolí řeky Jordán již před zářijovými předčasnými parlamentními volbami. Patová situace na izraelské politické scéně zůstává nicméně již téměř rok nedořešená a zemi tak čekají v březnu již třetí předčasné volby v řadě. Příští úterý Netanjahu i Ganc navštíví Bílý dům. Očekávaný mírový plán chce Trump zveřejnit krátce předtím.