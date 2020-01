Chameneí plakal nad rakví generála Solejmáního. Smrt Americe! skanduje dav

Po boku nejvyššího duchovního stáli také prezident Hasan Rúhání, nový velitel jednotek Kuds Esmáíl Káaní a další vysoce postavení představitelé islámské republiky. Podle AP Chameneí plakal při tradiční muslimské modlitbě za mrtvé, zatímco přítomný dav hlasitě vzlykal a po modlitbě začal skandovat: "Smrt Americe!".

I have been dealing with #Iran for over 15 years now and I had already expected a large attendance at the funeral of #Soleimani but I NEVER imagined such a thing. Beyond propaganda, #Iran is now showing a united people to the whole world. #SoleimaniFuneral pic.twitter.com/Xpj0bFethH