Je nutné našlapovat po špičkách. Konflikt mezi Íránem a Izraelem by znamenal zapojení USA

O významu konfliktu mezi Hamásem a Izraelem pro Írán napsal server Critical Threats. „Jedním z nejnebezpečnějších kroků, které by Írán mohl podniknout, by bylo využít toho, že se Izrael v nadcházejících dnech a týdnech nějakým způsobem zaměří na pásmo Gazy. Íránští představitelé budou téměř jistě hledat příležitosti, jak konfliktu využít, i kdyby ho neřídili,“ píše server.

Existuje scénář, který může vyvolat výraznější eskalaci či geopolitické změny. „Írán by mohl využít izraelské nepozornosti a přesunout vyspělé vojenské systémy do Libanonu a Sýrie nebo výrazně pokročit ve svém jaderném programu. Tento scénář je v tuto chvíli méně pravděpodobný než ostatní, ale zaslouží si pozornost,“ pokračuje.

Jak upozornil server Critical Threats, incidenty, jako je útok Hamásu, již nezůstávají omezeny na bezprostřední oblast, ve které k nim došlo. „Každý z nich má nyní potenciál přerůst ve větší fenomén s vlnovými účinky na celém Blízkém východě, a dokonce i mimo něj.“

Podle think-tanku American Enterprise Institue (AEI) Írán v posledních letech přijal ofenzivní regionální strategii, kladoucí důraz na posilování takzvané Osy odporu a agresivnější rozšiřování svého regionálního vlivu než v minulých desetiletích.

Íránský vůdce Alí Chameneí klade důraz na roli Osy odporu v prosazování vlivu jeho země. Ta kromě íránských ozbrojených sil zahrnuje také síť zahraničních milicí. „Chameneí nejprve nařídil ozbrojeným silám, aby zlepšily svou schopnost vést expediční operace a projektovat sílu. Za druhé prosazoval větší interoperabilitu mezi íránskými vojenskými službami a jejich zprostředkovanými milicemi. Toto spojení konvenčních a nekonvenčních schopností představuje íránskou značku moderní války,“ popisuje think-tank.

Íránští představitelé pokládají ofenzívu za nutnou, aby „bylo možné čelit hybridní válce“ Západu proti nim. „Došli také k závěru, že se jim podařilo USA konvenčně odradit, což jim umožňuje uplatňovat tento riskantnější přístup vůči USA a jejich partnerům bez obav z vyvolání vážné americké reakce. Tento obrat k ofenzivní strategii tak zásadně mění způsob, jakým Teherán komunikuje se zbytkem Blízkého východu a sleduje své velké strategické cíle,“ líčí AEI.

Ofenzivní zaměření íránské zahraniční politiky tak zvyšuje pravděpodobnost vzniku konfliktu mezi Spojenými státy, Íránem a regionálními partnery obou stran. „Takový konflikt by ohrozil zájmy USA na Blízkém východě, jako je boj proti extremistickým militantním skupinám a ochrana globálního obchodu s energiemi. Mohl by také odčerpat klíčové zdroje z konkurenčního boje s Čínou a Ruskem,“ upozorňuje think-tank AEI.

Podle tohoto institutu je nutné uzavření jaderné dohody mezi Íránem a USA. „Pokud by se nepodařilo uzavřít jadernou dohodu, hrozilo by, že dojde k eskalaci mezi Íránem a Izraelem, do níž by se nevyhnutelně zapojily Spojené státy.“