Zdravotní péče je v Pásmu Gazy minulostí. Izrael po brutální evakuaci zavřel jednu z posledních nemocnic

Osud Dr. Safiyi i některých zdravotníků zůstává nejasný, což znepokojuje jeho kolegy i přátele. Jedna z ošetřovatelek, Rawiya Al Batsh, uvedla, že Dr. Safiya byl izraelskou armádou přímo ohrožován již při jejich příchodu do nemocnice.

Nemocnice Kamal Adwan, která byla dlouhodobě terčem opakovaného ostřelování, byla během této operace zcela vyklizena. Pacienti, mezi nimiž byli i ti v kritickém stavu, byli spolu se zdravotníky přesunuti do Indonéské nemocnice v Beit Lahiya. Tato nemocnice je však podle Světové zdravotnické organizace (WHO) v nefunkčním stavu a nedokáže zajistit potřebnou péči.

Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že nemocnice Kamal Adwan byla využívána jako „teroristická základna Hamásu“ a že během operace zadržela nejméně 240 údajných členů Hamásu a Islámského džihádu. Všichni zadržení jsou podle armády nyní podrobeni výslechům, a pokud se neprokáže jejich zapojení do teroristických aktivit, budou propuštěni.

Hamás na tato obvinění reagoval prohlášením, v němž vyzval OSN a další mezinárodní organizace k okamžité intervenci. Zdůraznil také potřebu vyslání mezinárodních pozorovatelů, kteří by mohli ověřit situaci na místě a vyvrátit tvrzení izraelské armády o tom, že zdravotnická zařízení jsou zneužívána k vojenským účelům. Podle Hamásu izraelské síly svou operací pouze zhoršily již tak extrémní utrpení civilního obyvatelstva v Pásmu Gazy.

Svědci, včetně zdravotnického personálu a pacientů, popisují šokující průběh evakuace nemocnice. Podle jejich výpovědí byli všichni přítomní, včetně kriticky nemocných pacientů, donuceni opustit budovu a následně se shromáždit venku. Na místě byli lidé rozděleni podle pohlaví a následně nuceni svléknout se do spodního prádla.

Ti, kteří odmítli, byli podle svědků surově biti. Zdravotní sestra Shorouq Saleh Al-Rantisi uvedla, že bití neunikli ani zranění pacienti, včetně těch, kteří měli sádry nebo byli jinak fyzicky omezeni. Další svědkové popsali, že někteří lidé museli pěšky ujít dlouhé vzdálenosti, přičemž byli vystaveni nejen fyzickému, ale i psychickému nátlaku.

Izraelská armáda svůj postup obhajovala tvrzením, že prohlídky oděvů jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti a k ověření, zda lidé neukrývají zbraně nebo výbušniny. Dodala, že všechny kroky byly provedeny v souladu s mezinárodním právem. Přesto však na místo přišly zprávy o údajném špatném zacházení, včetně bití, urážek a ponižování pacientů i zdravotnického personálu.

Samotná nemocnice Kamal Adwan utrpěla při operaci značné škody. Podle zdravotnického personálu došlo k požáru, který zasáhl chirurgické oddělení, laboratoř i další klíčové části nemocnice. Požár podle svědků vypukl po izraelském bombardování a personál byl nucen k hašení použít vodu z přístroje na dialýzu, což vedlo k popáleninám na rukou a obličejích některých zaměstnanců. Izraelská armáda však tvrdí, že požár zasáhl pouze prázdnou část nemocnice a že jeho příčina není spojena s jejich akcí.

Podle WHO izraelské úřady dlouhodobě bránily humanitárnímu přístupu do nemocnice Kamal Adwan, včetně urgentních žádostí o nasazení mezinárodních zdravotnických týmů. Tato situace přispívá k prohlubování humanitární krize v regionu, kde je nedostatek léků, zdravotnického vybavení a personálu. Někteří pacienti z nemocnice Kamal Adwan byli převezeni do Al Šífa nemocnice v Gaze, kde však podmínky rovněž zůstávají extrémně obtížné.

Celkově tato událost zvýrazňuje hlubokou humanitární katastrofu, která zasahuje obyvatele Pásma Gazy. Uzavření klíčové nemocnice, obvinění z jejího zneužití k vojenským účelům a zprávy o špatném zacházení s pacienty a zdravotníky vyvolávají vážné obavy a otázky ohledně dodržování mezinárodního práva v tomto konfliktu.