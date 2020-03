Další útok na americký cíl v Iráku: Do střežené části Bagdádu dopadly dvě rakety

K žádné z těchto akcí se nikdo nepřihlásil, avšak Washington je připisuje iráckým milicím podporovaným Íránem.

Noční útok byl načasován na den, kdy mezinárodní koalice evakuovala už druhou základnu v Iráku. Rozhodla se k tomu kvůli utichajícím akcím islámských radikálů a také kvůli ochraně vojáků v době šíření koronaviru.

Rakety v noci dopadly do blízkosti iráckého velitelství, které koordinuje operace armády a policie. Objekt je podle agentury AP několik set metrů od amerického velvyslanectví.

Jak uvádí AP, po krátké pauze jde o další útok na bagdádskou takzvanou Zelenou zónu, naposledy dopadly rakety do blízkosti amerického velvyslanectví minulé úterý.

Footage from Tahrir Beach of the rockets fired at the Green Zone exploding. #Iraq #Baghdad https://t.co/g6MDlcjiV2