Dron natočil zkázu v Bejrútu. Nejsou důkazy, že by exploze souvisela s útokem

Hlavní ulice v centru města jsou plné trosek a poškozených aut. Podle libanonského Červeného kříže si neštěstí vyžádalo nejméně 100 mrtvých a 4000 zraněných. Představitel Červeného kříže George Kettaneh ale upozorňuje, že počty mrtvých mohou být vyšší.

Mnozí lidé se stále pohřešují a jejich příbuzní na sociální sítích prosí o informace, které by mohly vést k jejich nalezení. Na instagramu vznikla stránka s fotografiemi pohřešovaných, která má pomoci při pátrání. Rozhlasoví hlasatelé celou noc četli jména zraněných či pohřešovaných. Mnozí obyvatelé Bejrútu, jejichž domy byly poškozeny, se nastěhovali ke svým přátelům. Řada z nich si zranění podle AP ošetřila sama, protože nemocnice jsou přeplněné.

Before and after of the explosion site in Beirut #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/O19hHunYpl