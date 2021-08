Izrael hlásí rekordní počet nakažených od února

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Izrael oznámil dnes ráno za předchozí den 8646 případů covidu-19, což je nejvyšší denní počet od začátku února. Podle serveru The Times of Israel bylo pozitivních 6,2 procenta testů a reprodukční číslo, ukazující kolik lidí průměrně jeden infikovaný nakazí, činí v této zemi nyní 1,28. Aktivních případů covidu je nyní v devítimilionovém Izraeli 55.323, zatímco před dvěma měsíci to bylo méně než 200, uvedl deník The Jerusalem Post.