Izrael hlásí téměř 10 tisíc nakažených za den, je to nejvíce od února

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Izraeli v pondělí přibylo přes 9800 lidí nakažených koronavirem, což je nejvyšší číslo od února. S odkazem na data ministerstva zdravotnictví to dnes uvedl list The Times of Israel. Nebývale vysoký je v zemi i podíl pozitivních testů na virus SARS-CoV-2, kterých je nyní 6,6 procenta. Celkový počet případů nákazy od začátku pandemie překročil hranici jednoho milionu.