Izraelský expert pro boj s covidem-19 navrhl zvážit povinné očkování

"Myslím, že bychom měli zvážit všechny formy (ochrany proti covidu-19) včetně povinného očkování. Ať už v legislativním kontextu nebo v kontextu jiných prostředků," sdělil Zarka a poukázal na to, že několik zemí v Evropě už toto opatření řeší.

Povinné očkování zavedl Vatikán, Rakousko ho zavede od února, Řecko chce povinně očkovat lidi starší 60 let. V Česku se zvažuje povinnost očkování seniorů a pracovníků vybraných profesí, budoucí německý kancléř Olaf Scholz chce povinné očkování podpořit.

Zarka řekl, že benevolentní přístup k očkování v Izraeli ohrožuje jeho úspěch v počáteční fázi, kdy se podařilo naočkovat plně přes 5,7 milionu z více než devíti milionů Izraelců.

"Náš přístup dává lidem čas, aby se rozhodli, ale za to se platí. Je zde 680.000 lidí, kteří nedostali žádnou vakcínu. Neustále se snažíme se s nimi spojit. Podívejte se na to, co se stalo ve čtvrté vlně epidemie, v níž byli neočkovaní postiženi více než ostatní," řekl Zarka.

O povinnosti očkovat se proti covidu-19 v Izraeli hovořil poslanec a bývalý ministr energetiky Juval Steinitz. Navrhl zavést pokuty pro ty, kteří se odmítnou nechat očkovat. Nyní požádal ochranku parlamentu, aby vyšetřila hrozby, které dostal od odpůrců očkování.

V zemi dostaly posilování dávku více než čtyři miliony lidí a začalo se rovněž s očkováním malých dětí ve věkové skupině pět až jedenáct let.