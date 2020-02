Izraelský premiér Netanjahu slíbil další byty pro osadníky

Jedná se o oblast v Izraeli označovanou jako E1. Území o rozloze asi 12 kilometrů čtverečních z jedné strany sousedí s Jeruzalémem, z druhé s velkou osadou Maale Adumim.

Jak uvedla francouzská stanice RFI s odvoláním na agenturu AFP, pokud by bylo toto území zastavěno, přeťala by izraelská zástavba Západní břeh Jordánu na dvě části a zabránila by vzniku územně celistvého palestinského státu, který chtějí Palestinci na Západním břehu mít. "Pokud se ten projekt uskuteční, skoncuje s vizí udržitelného palestinského státu," sdělila Angela Godfreyová Goldsteinová, která stojí v čele nevládní organizace Džahálín, jež brání práva beduínských rodin usazených v sektoru E1.

2/2 Jahalin Solidarity calls on intnl community & #ICC to prevent this doomsday scenario/war crime of forcible displacement. E-1 development & Trump Vision will forcibly displace 7,000 Bedouin in E-1/Greater J"m region - guardians of 2SS & gatekeepers of J"m. as shared capital.