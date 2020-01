Kdo může za sestřel letu 752? V Británii mají jasno a kladou tvrdé otázky

Instinkt nezafungoval

Mnoho íránských, kanadských či britských rodin utrpělo devastující ránu a krom ztracených životů byl bezpočet dalších nenapravitelně narušen, upozorňuje editorial. Vítá, že íránská vláda přiznala svou odpovědnost, i když zdůrazňuje, že tak měla učinit dříve.

Kvapné prohlášení Teheránu jen pár hodin po katastrofě, které z ní vinilo mechanický problém, okamžitě vyvolalo podezření, tvrdí prestižní server. Dodává, že do 24 hodin se objevila videa a další důkazy, které jasně naznačovaly, že letoun byl zasažen raketou země-vzduch, ale íránští mluvčí a diplomaté nadále pochybně zapírali.

"Jinak chvályhodné rozhodnutí Hasana Rúháního, íránského rezidenta, vyjádřit 'hlubokou lítost' za 'katastrofální chybu' připisovanou tomu, co označil za lidské selhání, je proto poznamenáno zpožděním a pocitem, že Írán nakonec neměl na výběr," píše The Observer. Podotýká, že původní instinkt velel Teheránu zapírat, ale nezafungoval, protože na cestě byli mezinárodní vyšetřovatelé, elektronické důkazy byly ničivé a íránskou vinu nešlo popřít.

Dopady této tragédie mohou být podle britského týdeníků dalekosáhlé, nejen pro domácí důvěryhodnost a pozici íránského režimu. Je třeba objasnit přesné okolnosti, například proč mohlo ukrajinské letadlo vzlétnout jen chvíli poté, co Írán zaútočil na americké vojenské základny v Iráku a nervózně očekával tvrdou americkou odvetu, upozorňuje The Observer. Dále požaduje vysvětlit, proč vojenští velitelé nedokázali rozlišit mezi radarovým obrazem velkého dopravního letadla a nepřátelskou střelou.

Tato katastrofální selhání naznačují nedostatečnou vojenskou a technologickou úroveň části íránských Revolučních gard, z jejichž základny u Teheránu byla střela odpálena, deklaruje renomovaný server. Poukazuje, že málokdo v Íránu si dovolil zpochybňovat Revoluční gardy, které spadají pod nejvyššího vůdce ajatolláha Alí Chámeneího, mají vlastní finanční a obchodní zájmy a operují nezávisle na armádě a ministerstvu zahraničí.

Generál Kásim Sulejmání, jehož likvidace Spojenými státy odstartovala aktuální krizi, byl mocným vůdcem elitních jednotek Kuds spadajících právě pod Revoluční gardy, připomíná editorial. Konstatuje, že jeho smrt sjednotila Írán za režimem ve smutku a hněvu, ale nyní se zdá, že tento mimořádný moment jednotky končí.

Chámeneí veřejně nařídil bezprecedentní vyšetřování Revolučních gard a na ty, kteří se na sestřelu letadla podíleli, čekají tvrdé tresty, nastiňuje The Observer. Doplňuje, že Íránci ovšem na sociálních sítích vyjadřují zlobu a hanbu a pocit zrady lžemi představitelů, které jsou jim předkládány.

Poškozena byla aura neporazitelnosti Revolučních gard a reputace vojenských schopností Teheránu, kterou vytvořily předchozí íránské útoky, uvádí renomovaný týdeník. Soudí, že to bude mít domácí konsekvence pro neoblíbený režim, který nedávno potlačil pouliční protesty vyvolané nedostatkem jídla a léků, vysokou cenou paliv a masivní vládní nekompetentností, korupcí a nepotismem.

"Pro protirežimní demonstranty, z nichž mnoho bylo v listopadu zastřeleno a zabitou Revolučními gardami, je nedostatečná zodpovědnost mocných normou," píše britský server. Deklaruje, že íránské vedení světu sdělilo pravdu o letu 752 opožděně a nyní čelí odvetě vlastního lidu.

Čas k přemýšlení

Pokud nezvyklé přiznání omylnosti ze strany íránského režimu přinese větší otevřenost a upřímnost ohledně jeho dalších chyb, půjde o pozitivní dopad velmi smutné události, konstatuje The Observer. Podotýká, že pokud by Sulejmáního smrt vedla k přehodnocení podvratných, často agresivních operací Revolučních gard v Iráku, Sýrii, Libanonu a dalších zemích, pak by i ona byla velmi vítána.

Írán v mnoha ohledech přecenil své možnosti, ať už strategické, vojenské či politické, a jeho obyvatelé i ekonomika enormně trpí, upozorňuje editorial. Věří, že pro Teherán mohl nastat vhodný moment zastavit se a přehodnotit cíle.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Bylo by moudré, pokud by Spojené státy takové přehodnocení podpořily a nesnažily se využít sestřel letu 752 v opotřebovací válce, uvádí prestižní týdeník. Obává se však, že to není styl tvrdých jestřábů, jakým je aktuálně nejvlivnější poradce šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který má sám prezidentské ambice a zdá se, že vede osobní "svatou misi" s cíle zničit klerikální režim v Teheránu, a to i za cenu mnoha nevinných obětí.

"Trump a jeho pomocník by měli ustoupit a prokázat úctu k mrtvým," nabádá The Observer. Připomíná, že Rúháního omluva byla zmírněna slovy íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa, že tragédie je výsledkem "amerického avanturismu", přičemž je pravděpodobné, že tato obhajoba bude v následujících dnech opakována, aby rozostřila situaci.

Ta je však jasná - Írán sestřelil letadlo a nese jasnou a přímou vinu -, zdůrazňuje renomovaný server. Kvituje však, že Teherán vinu přiznal, na rozdíl od Spojených států, které v roce 1988 sestřelily nad Perským zálivem let Iran Air 655, což stálo život 290 lidí na palubě.

Je pravda, že Spojené státy zbytečně, provokativně a nezodpovědně vyhrotily svou konfrontaci s Íránem do bodu extrémního napětí a strachu, který podstatně zvýšil pravděpodobnost podobných incidentů, uvádí The Observer. Tvrdí, že americká politika pomohla vytvořit takové podmínky, které vedou ke katastrofám, a tak by i Trump, stejně jako íránské vedení, měl sáhnout do svého svědomí a začít přemýšlet.