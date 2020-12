Mike Pence má v lednu navštívit Izrael. Chystá důležité oznámení, píšou média

Informaci o chystané Penceově návštěvě v Izraeli americká ambasáda v Jeruzalémě nepotvrdila, místní média se ale odvolala mimo jiné na izraelského ministra pro regionální spolupráci Ofira Akunise. Ten je členem strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua.

"Pence plánuje navštívit Izrael. Nechci říkat termíny," citoval Akunise izraelský armádní rozhlas. "Je pravděpodobné, že během návštěvy bude učiněno prohlášení o normalizaci (vztahů)," dodal Akunis.

Podle izraelského rozhlasu by se návštěva měla uskutečnit 13. ledna a oznámení o normalizaci vztahů Izraele by se mělo týkat dvou zemí. Které to budou, ale místní média neuvedla. Nově zvolený americký prezident Joe Biden by se měl ujmout úřadu 20. ledna.

Pence byl naposledy v Izraeli letos v lednu, kdy se v Jeruzalémě s dalšími zahraničními státníky zúčastnil akcí k 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Deník The Times of Israel napsal, že dnes je v Izraeli Trumpův bezpečnostní poradce Robert O’Brien, který má jednat i s premiérem Netanjahuem. Tématem rozhovorů mají být právě takzvané Abrahámovské dohody. Tento termín, podle biblického patriarchy Abraháma uctívaného židy i muslimy, se užívá pro dohody o normalizaci vztahů, které letos Izrael uzavřel s muslimskými zeměmi za zprostředkování Washingtonu. Normalizaci vztahů oznámil letos Izrael se Spojenými arabskými emiráty (SAE), Bahrajnem, Súdánem a Marokem.