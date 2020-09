Mohutný požár v Bejrútu vyvolal paniku, hasiči bojovali s plameny celou noc

V přístavu 4. srpna vybuchlo velké množství dusičnanu amonného. O život tehdy přišlo přes 190 lidí a 6500 se zranilo. Městské čtvrti v okolí byly značně poškozeny.

Čtvrteční požár vyvolal novou paniku mezi obyvateli. Hasiči pracovali celou noc až do rána a nyní podle civilní obrany místo chladí, aby zabránili dalšímu vznícení.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0