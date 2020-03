Novou izraelskou vládu se pokusí sestavit Benny Ganc, dostal mandát od prezidenta

Jedenašedesát zákonodárců ze 120 se vyjádřilo pro to, aby prezident sestavením vlády pověřil Gance. Pro Netanjahua, který se prohlásil za vítěze parlamentních voleb z 2. března, to byla tvrdá rána, připomíná agentura AFP.

Rivlin dal dnes na slavnostním ceremoniálu vysílaném izraelskou televizí Gancovi 28 dní na sestavení nové koaliční vlády s možným dvoutýdenním prodloužením.

טקס הגשת כתב המינוי והטלת תפקיד הרכבת הממשלה על חבר הכנסת בני גנץ. שידור חי מבית הנשיא https://t.co/VJSdSFA0Cq — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) March 16, 2020

Vytvoření nové vlády budou ale zřejmě komplikovat menší strany, píše Reuters.

Podle izraelských sdělovacích prostředků zástupci arabské kandidátky, která obsadí 15 ze 120 křesel, sdělili prezidentovi, že jako premiéra podpoří Gance, avšak nesouhlasí s vládou národní jednoty. Arabské strany zastupují pětinu občanů Izraele, ale ve vládě zatím nikdy nebyly. Jejich koalice je po Netanjahuově Likudu a Gancově uskupení Modrá a bílá v zákonodárném sboru třetí nejsilnější. Arabové sdělili, že do Gancova kabinetu nechtějí vstoupit, ale budou jej podporovat při hlasování.

Jedním z důvodů, proč se Ganc dosud bránil být ve vládě s Netanjahuem, je soudní stíhání nynějšího premiéra.

Izrael zavedl proti šíření koronaviru drakonická opatření a zakázal shromaždování více než deseti lidí. Ministr spravedlnosti kvůli tomu omezil i činnost soudů na nezbytné úkony. Netanjahu je viněn z korupce ve třech kauzách a proces ním měl začít v úterý. Kvůli ochranným opatřením byl ale přesunut na květen.

Avigdor Lieberman, který řídí stranu ruských imigrantů Izrael je náš domov a má sedm poslaneckých křesel, odmítá být ve vládě podporované Araby, jelikož je nepovažuje za loajální izraelské občany. Netanjahua vyzval, aby odstoupil, protože je trestně stíhaný.

Netanjahu a Lieberman navrhli, aby byla sestavena na šest měsíců krizová koaliční vláda premiérova Likudu a Modré a bílé, která by byla schopna čelit koronavirové krizi.

"Dávám vám slovo, že budu dělat vše, co je v mých silách, abych do několika dnů sestavil co nejširší a co nejpatriotičtější vládu, jak je to možné, " řekl při dnešním pověření Ganc.

V Izraeli se parlamentní volby konaly třikrát za méně než rok. Dosud se však vládní koalici Gancovi ani Netanjahuovi sestavit nepodařilo.