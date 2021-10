Pákistán prověří stovky Pákistánců z projektu Pandora Papers

Pákistánský premiér na twitteru uvedl, že odhalení Pandora Papers vítá. V roce 2016, předtím, než se stal šéfem kabinetu, Chán podpořil žádosti opozice o zahájení vyšetřování poté, co na zájmy pákistánské elity v daňových rájích upozornil jiný projekt, Panama Papers.

ICIJ získalo více než 11,9 milionu finančních záznamů a 2,94 terabajtů utajených informací od 14 offshorových společností. Na projektu se podílelo přes 600 novinářů ze 117 zemí světa a na 150 médií. Podle českého serveru investigace.cz, který se projektu zúčastnil, se kauzy týkají 300 Čechů a také českého premiéra Andreje Babiše, který popírá, že by se dopustil něčeho nezákonného.

We welcome the Pandora Papers exposing the ill-gotten wealth of elites, accumulated through tax evasion & corruption & laundered out to financial "havens". The UN SG's Panel FACTI calculated a staggering $7 trillion in stolen assets parked in largely offshore tax havens.