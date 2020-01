Šik proti USA? Chamenení vyzývá k nápravě škod po Američanech

Vztahy mezi Washingtonem a Teheránem se vyhrotily poté, co Američané v Iráku před více než týdnem zabili vlivného íránského generála Kásema Solejmáního.

"Situace v regionu je nepatřičná kvůli Spojeným státům a jejich přátelům. Jedinou cestou, jak to vyřešit, je spolehnout se na meziregionální spolupráci," řekl podle prohlášení Chameneí katarskému emírovi šajchu Tamimu bin Hamadu Sánímu, který zemi navštívil.

The reason for the current turbulent situation in our region is the corruptive presence of the U.S. and its cohorts. The only way to confront this is to depend on cooperation within the region.