Stíhačky, drony, dělostřelectvo. Turecká armáda udeřila proti Kurdům v Iráku

Letadla přepravila příslušníky tureckých speciálních sil do oblasti severoiráckého údolí Haftanin. Kolik jich tu vysadila, není jasné. Podle tureckého ministerstva obrany předcházelo výsadku intenzivní ostřelování tohoto území. Do operace se zapojily i bojové vrtulníky, dělostřelectvo a ozbrojené i neozbrojené bezpilotní letouny.

Turkish commandos go deep into Iraqi territories to clear PKK terrorists from its borders as Iraq has failed to oust the terrorist organization in last 30 years. #PenceKaplan #ClawTiger #OperationClawTiger #PKK #Iraq pic.twitter.com/0791isZ7gv