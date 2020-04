Turecko chystá uvolnění restrikcí ve druhé půlce května

V Turecku se koronavirus potvrdil u 112.000 lidí a země se tak v tomto ohledu řadí na sedmou příčku na světě. S nemocí covid-19 tam zemřelo již asi 2900 lidí. Turecké úřady po rozmachu epidemie uzavřely obchodní domy, restaurace a školy. Díky těmto restrikcím se podle vlády podařilo šíření nákazy zpomalit a denní počty mrtvých se v zemi v posledních osmi dnech rychle snižují.

"Pokud se podíváme na počty nakažených a zemřelých, tak jsme se dostali do dobrého bodu. V tuto chvíli tak existuje možnost ekonomiku otevřít," řekl vládní činitel Reuters. "Nedávné studie naznačují, že znovuotevření ekonomiky by mohlo být možné na konci května a současný vývoj to potvrdil. Přijmeme kroky, aniž bychom dovolili propuknutí druhé vlny nákazy," dodal.

Mluvčí turecké asociace obchodních domů dnes Reuters řekl, že by se obchodní centra mohla otevřít 11. května, ovšem kromě kin a restaurací. Harmonogram uvolňování restrikcí bude podle něj pomalejší například v Istanbulu, který byl jedním z domácích ohnisek epidemie. Všechny obchody by zřejmě mohly otevřít do června.