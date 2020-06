Turecko dnes zachránilo 35 migrantů v Egejském moři

Podle turecké stráže zachránění uprchlíci uvedli, že jim předtím příslušníci řeckých úřadů poškodili jejich gumový člun, sebrali jim nádrže s palivem a vykázali je do tureckých vod. To však mluvčí řecké pobřežní stráže popřel.

"Člun s migranty do řeckých vod vůbec nevplul," řekl mluvčí agentuře Reuters. "Nedošlo tak k žádnému kontaktu mezi lodí řecké stráže a plavidlem s migranty," dodal. Turecké úřady uvedly, že běžence zachránily v noci na dnešek u ostrůvku Ayvalik u západního tureckého pobřeží.

Řecko představuje pro migranty, kteří prchají před konflikty na Blízkém východě i v jiných regionech, jednu z hlavních vstupních bran do Evropské unie. V letech 2015 a 2016 se do Řecka přes Turecko dostal více než milion lidí. Příliv uprchlíků se výrazně snížil díky dohodě uzavřené v roce 2016 mezi EU a Tureckem, v níž Ankara slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

Poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že Turecko nebude nadále běžencům v cestě do Evropy bránit, se ale v letošním roce do Řecka pokusily dostat další tisíce migrantů, a to jak po souši, tak přes moře, i když jejich příliv do země na jaře dočasně ukončilo šíření koronaviru.