Turecko oznámilo už 34 109 nakažených koronavirem a 725 obětí

Turecký ministr zdravotnictví Fahrettin Koca dnes na twitteru také oznámil, že nárůst nových případů za den (3892) souvisí s větším počtem provedených testů. Za posledních 24 hodin bylo podle něj v zemi provedeno 20.023 testů na covid-19, dosud Turecko provedlo na 223.000 testů. Ze všech potvrzených případů nákazy se už 1582 lidí v Turecku uzdravilo.

Dnes také začali kvůli koronavirové pandemii na předměstí Istanbulu stavět novou nemocnici. Podle prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana by měla mít kapacitu 1000 lůžek a hotová by měla být do 45 dnů. Istanbul, v němž žije téměř 16 milionů lidí, eviduje asi 60 procent ze všech případů nákazy koronavirem v zemi.

Turecká vláda si v předchozích týdnech vysloužila kritiku od opozice i sdružení místních zdravotníků za nedostatečná opatření proti šíření koronaviru, zejména za to, že nezavedla plošné omezení volného pohybu. Vláda minulý měsíc sice uzavřela školy, kavárny či divadla, zrušila sportovní akce, volný pohyb ale omezila jen pro osoby starší 65 let a minulý týden omezila vycházení z domu i pro lidi mladší 20 let.

Od minulého týdne také mají Turci na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí, nosit roušky. Už v předchozích týdnech uvalily turecké úřady karanténu na některé obce, od víkendu uzavřela vláda 31 provincií včetně těch, kde leží města Istanbul, Ankara či Izmir.