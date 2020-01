Dvaašedesátiletého Solejmáního zabila americká raketa na mezinárodním letišti v Bagdádu, při útoku na konvoj vozidel rovněž zahynul velitel iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis. "Odchod Solejmáního je hořký, ale boj bude pokračovat až do konečného vítězství a zločinci budou mít život těžší," uvedl Chameneí v prohlášení. V zemi má být vyhlášen třídenní státní smutek, pohřeb šéfa Kuds i ostatních obětí amerického útoku se očekává v sobotu.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf prohlásil, že smrt Solejmáního posílí odpor proti USA a Izraeli v regionu a po celém světě. Ministrovo prohlášení rozšířila íránská televize.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.