Írán zřejmě brzy udeří proti Izraeli. Hrozí velký konflikt, Američané se mu snaží vyhnout

Teherán oznámil svou připravenost odpovědět na pondělní izraelský útok proti íránskému konzulátu v syrském Damašku. Zemřel při něm jeden z předních velitelů Íránských revolučních gard (IRGC) Mohammed Reza Zahedi a jeho zástupce Mohammed Hadi Hajriahimi. Obětí mělo být až 11 – osm Íránců, dva Syřané a jeden Libanonec, všichni z nich bojovníci.

Americká stanice CNN informovala, že Washington je v nejvyšší pohotovosti a připravuje se na „významný útok“. Ten podle Američanů může začít již začátkem příštího týdne tím, že Írán zasáhne izraelské nebo americké cíle v regionu. „Spojené státy se na úderu nepodílely a dopředu jsme o něm nevěděli,“ upřesnil mluvčí bezpečnostní rady USA s tím, že by Írán izraelský úder v Damašku neměl využívat jako záminku pro útok proti americkým cílům.

Pentagon si údajně nemyslí, že by se Íránci takovýchto útoků dopustili. „Jsme v období, kdy si myslíme, že by mohli kdykoli zareagovat. Situace by se mohla vyhrotit a pak bychom se dostali do toho, čemu se snažíme vyhnout, tedy do širší regionální války,“ citoval server Politico jednoho z vysoce postavených představitelů amerického resortu obrany.

Američané se sami nechtějí zapojovat do konfliktu s Íránem. Ačkoliv Izraelci nepřiznali zodpovědnost za útok proti íránskému konzulátu v Damašku, tak mluvčí Pentagonu Sabrina Sighová přiznala, že americké ministerstvo vyhodnotilo jako jediného zodpovědného právě Izrael.

Podle serveru New York Times íránská strana zopakovala slova o pomstě ještě v pátek. Rozhodnutí o úderu už prý bylo učiněno. „Naši stateční muži potrestají sionistický režim. Upozorňujeme, že žádný čin nepřítele proti našemu svatému systému nezůstane bez odezvy a uměním íránského národa je zlomit moc říší,“ prohlásil nejvyšší velitel IRGC Hossein Salami.

Jistý si je také íránský velvyslanec při Organizaci spojených národů Amir Saeed Iravani. „Rozhovory americkým novinám budu dávat až po íránské odpovědi Izraeli,“ zdůraznil.

Silné reakce ze strany Íránu nejsou ničím výjimečným. Například před čtyřmi lety Spojené státy zlikvidovaly velitele jednotek Quds Kásima Sulejmáního, načež Írán vypálil rakety na americké základny v Iráku a zranil přes stovku vojáků.

Dosud se Írán neangažoval v přímém mezistátním konfliktu s Izraelem, situace se ale změnila i podle lídra Hizballáhu Hassana Nasrallaha. „Buďte si jistí, že íránská odpověď na útok na Damašek nevyhnutelně přichází. Může přijít kdykoliv a musíme být připraveni na všechny možnosti,“ sdělil. Hizballáh stojí po boku Íránu a IRGC již dlouhá léta a ve válce proti Izraeli podporuje Hamás.

Konečné slovo ve spuštění útoku má nejvyšší vůdce ajatolláh Chomejní, který zároveň působí jako velitel íránských ozbrojených sil. Právě on podle NY Times roku 2020 spustil masivní útok proti americkým základnám v Iráku.

Dokonce i Washington si je prakticky jistý, že tentokrát nepůjde o úder prostřednictvím substátních aktérů podporovaných Íránem, mezi nimiž vyčnívá právě Hamás a Hizballáh. Američtí vojenští analytici předpokládají přímý útok z Íránu. „Budeme vědět, jak se bránit a budeme se chovat podle jednoduchého principu, že kdokoliv ublíží nám nebo nám plánuje ublížit, ublížíme mu,“ varoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu.