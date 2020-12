V Jeruzalémě vznikne úřadovna pro jednoho českého diplomata

Nejde o zřízení nového zastupitelského úřadu, ale o služby pro občany ČR, zdůraznilo ministerstvo. Věc také podle něj nesouvisí s mírovým procesem na Blízkém východě.

O chystaném úřadování jednoho českého diplomata v Jeruzalémě dnes telefonicky mluvili ministři zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a Gabi Aškenazi. Petříček to oznámil na twitteru. "Chceme dál posilovat naše vztahy a přiblížit služby ministerstva zahraničí českým občanům, kterých jezdí do Izraele dvojnásobně více než před čtyřmi lety," napsal. Ministerstvo uvedlo, že českých turistů přijelo do Izraele loni více než dvojnásob proti roku 2016, kdy jich zemi navštívilo asi 17.000.

Mluvil 📞 jsem dnes s 🇮🇱 @Gabi_Ashkenazi, bavili jsme se mj. o tom, že jeden z našich diplomatů bude úřadovat z Jeruzaléma. Chceme dál posilovat naše vztahy a přiblížit služby @mzvcr 🇨🇿 českým občanům, kterých jezdí do Izraele dvojnásobně více než před čtyřmi lety. — Tomáš Petříček (@TPetricek) December 2, 2020

Honorární konzulové, které má ČR v Izraeli ještě v Ejlatu a Haifě, podle ministerstva z titulu své funkce mohou pomáhat českým občanům v nouzi jen v omezeném režimu. Jde o čestnou a neplacenou funkci bez komplexních diplomatických pravomocí, například pro náhradní cestovní doklady tak nyní občané ČR musejí do Tel Avivu, uvedlo. Po vzniku nové úřadovny by mohli žádat i v Jeruzalémě. "Nejde o zřízení nového zastupitelského úřadu," uvedlo ministerstvo.

Přesun české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman. Odpůrci přesunu tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší letitý konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož součástí je i spor o status Jeruzaléma. Přestěhování ambasády a uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele by podle nich znamenalo porušení rezolucí OSN. Proti umístění ambasád do Jeruzaléma ostře protestují nejen Palestinci, ale i jejich spojenci z řad arabských zemí. Česko před dvěma lety v Jeruzalémě otevřelo Český dům.

"Zřízení této úřadovny nijak nesouvisí s probíhajícím mírovým procesem na Blízkém východě, nepředjímá jeho výsledky ani nijak nemění dlouhodobou českou pozici v rámci tohoto procesu," uvedlo dnes ministerstvo zahraničí.