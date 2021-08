Vztahy Česka s Izraelem se ani po konci Netanjahua nemění

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v pondělí v úvodu porady českých velvyslanců v Praze shodně podpořili posílení diplomatického zastoupení v Jeruzalémě.

Izraelský parlament vyslovil v polovině června důvěru koaliční vládě, kterou vede Naftali Bennett z nacionalistické strany Jamina. Od nového kabinetu Stropnický neočekává změnu v přístupu k ČR. "V Izraeli vnímají, že některé jiné státy jim dávají najevo nějakou vstřícnost, ale bývá to třeba podmíněno nějakou konkrétní momentální situací. Oni čtou velmi přesně, že u nás je ta vazba kontinuální a opravdová," řekl.

Pozvání do Česka už dostal prezident Herzog, který se ujal funkce v červenci. "Neříkám, že příští měsíc, ale může v dohledné době Prahu navštívit," uvedl Stropnický. Ambicí zůstává i to, aby se v Česku uskutečnilo společné jednání vlád obou zemí. Zatím naposledy spolu oba kabinety zasedaly v roce 2016 v Jeruzalémě, uspořádání dalšího jednání zkomplikovala vnitropolitická situace v Izraeli, kde se opakovaně konaly předčasné volby.

Izraelská strana podle Stropnického na české návrhy ohledně mezivládního jednání reaguje vlídně. "Ale protože se dělo, co se dělo, tak to nebylo možné. Vlády byly těsně před pádem nebo těsně po zvolení. Když k tomu přičtete covid-19, tak to opravdu nešlo, protože dokázat nakazit dvě vlády naráz, to by byl husarský kousek," uvedl. Z bezpečnostních důvodů by podle něj jistě nepřijeli všichni izraelští ministři, ale například premiér s dalšími pěti zástupci. "V tomto kalendářním roce jednání stoprocentně nebude, je určitá šance na příští rok. Já se budu snažit, aby to byl třeba druhý kvartál, ale to je návrh z české strany," řekl.

Velvyslanectví ČR nadále sídlí podobně jako zastupitelské úřady většiny zemí v Tel Avivu. Otevření úřadovny v Jeruzalémě odsoudily v březnu palestinská samospráva či Liga arabských států (LAS) a označily jej za porušení mezinárodního práva. Babiš i Kulhánek tento týden hovořili o posílení zastoupení v Jeruzalémě. "Já tu větu zaznamenal samozřejmě taky a vnímal ji spíše lehce dozadu v tom, že jsme na jaře otevřeli svou pobočku," řekl Stropnický.

Podle velvyslance zvítězila po složitých jednáních správná varianta, kdy Česko má v Jeruzalémě svou kancelář s vlajkou, státním znakem, jedním diplomatem a dalším člověkem na administrativu. "Dělají především konzulární záležitosti, ověřování listin," řekl. Negativní reakce podle něj byly spíše "obligatorní". "Můj kolega z (palestinského) Ramalláhu, kde máme styčný úřad, byl předvolán na tamní ministerstvo," řekl. Ze strany dalších arabských států reakce nebyly, Stropnický spíš vnímal "velké ticho" od některých evropských zemí, které mají k Izraeli dál než ČR.

Izrael v posledních dnech hlásí nejvyšší nárůsty potvrzených nákaz covidem-19 za půl roku, země přitom patří k premiantům v rychlosti očkování. Podle Stropnického by si mohly ČR a evropské státy vzít ze země příklad v tom, jak rychle rozhoduje. "Je třeba se poradit, rozhodnout a konat. Tuhle úsečku nelze donekonečna natahovat," uvedl.

V Izraeli podle něj rázné rozhodování pramení z permanentního ohrožení. "Když se rozhodne, tak se to prostě udělá, ne že se to prostě všemi silami zpochybňuje. Tam jsou taky odpůrci očkování, ale nedělá se z toho málem občanská válka," uvedl. Lidé, kteří v Česku zpochybňují očkování, podle něj na rozdíl od Izraele dostávají velký prostor.