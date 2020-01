Zemětřesení v Turecku má 39 obětí, pod troskami jsou ještě živí lidé

Zemětřesení o síle 6,8 stupně zasáhlo v pátek večer zejména provincii Elazig a sousední provincii Malatya, kde zničilo 87 budov a 2945 jich poškodilo. Zraněno bylo téměř 1600 lidí.

Na hornatém východě země teploty v noci klesají až k minus pěti stupňům Celsia, úřady proto zřídily provizorní ubytování ve stanech, mešitách, školách, sportovních halách či na studentských kolejích. Vláda do regionu dodala přes 24.000 stanů a 26.000 lůžek a zajistila teplé jídlo. Turecké úřady do záchranných akcí zapojily přes 4000 lidí a 22 psů.

Záchranáři ve správním městě Elazig o víkendu z trosek domu vyprostili 35letou ženu a její dvouletou dceru. Uvězněné byly 28 hodin, uvedla agentura Reuters.

woman and her 2-year-old child who remained under the debris for more than 24 hours are pulled out alive in eastern Turkey’s #Elazig pic.twitter.com/PRxTfLsTa6