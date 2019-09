Zoufalství USA? Nové sankce míří na obyčejné lidi, hromuje íránský ministr Zaríf

Spojené státy uvalily na Írán další sankce, vztahují se na jeho národní banku, státní suverénní fond a jednu íránskou společnost, jejímž prostřednictvím režim v Teheránu podle amerických činitelů kryje finanční operace pro nákup vojenského vybavení.

Jde o reakci na útoky na ropná zařízení v Saúdské Arábii, z nichž Washington i Rijád obviňují Teherán, připomíná agentura Reuters. Írán popírá, že by měl s incidentem cokoliv společného.

Since the Saudi regime has blamed Iran—baseless as that is—for the attacks on its oil facilities, curious that they retaliated against Hodaideh in Yemen today—breaking a UN ceasefire. It is clear that even the Saudis themselves don't believe the fiction of Iranian involvement.