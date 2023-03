Britský král Karel III. pojede na první zahraniční cestu

Král navštíví Francii od 26. do 29. března, poté odcestuje do Německa, kde bude od 29. do 31. března. Podle agentury DPA se panovník podívá do Berlína a Hamburku, vystoupí také v německém parlamentu a setká se s uprchlíky, kteří do země nedávno přišli z Ukrajiny.

"Návštěva bude oslavou vztahů Británie s Francií a Německem, připomínkou našich společných dějin, kultury a hodnot," uvedl mluvčí Buckinghamského paláce.

Návštěva Francie, v rámci které se uskuteční státní večeře pro Karla a královnu manželku Camillu ve versailleském zámku, je diplomatickým úspěchem pro prezidenta Emmanuela Macrona, který se po sérii sporů snaží obnovit francouzsko-britské vztahy.

Čtyřiasedmdesátiletý panovník se během svého pobytu ve Francii připojí také k pietnímu aktu u Vítězného oblouku a promluví k členům francouzského Senátu.

Návštěva "je pro Francii poctou a ilustruje hloubku historických vazeb, které spojují naše dvě země", uvedl Macronův úřad v prohlášení, v němž rovněž citoval předchozí spolupráci obou mužů "v otázkách ochrany biologické rozmanitosti a boje proti změně klimatu".

Význam cesty podtrhuje skutečnost, že půjde o první státní návštěvu britského panovníka od roku 2015, neboť královna Alžběta II., které zemřela loni v září, přestala v pozdějším věku cestovat do zahraničí.

Zahraniční cesta se uskuteční ještě před Karlovou korunovací, která se bude konat 6. května, tedy takřka přesně 70 let poté, co ceremoniál absolvovala jeho matka Alžběta II. Karel III. se stal panovníkem okamžikem její smrti loni v září a stal se tehdy také nejstarší osobou nastupující na trůn v dějinách britské monarchie.